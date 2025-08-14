Konya’da Yaz Kur’an Kursları Töreni Gerçekleşti

KONYA’DA YAZ KUR’AN KURSUNUN KAPANIŞ ETKİNLİĞİ

Konya’da yaz dönemine ait Kur’an kurslarının kapanış töreni gerçekleştirildi. Mevlana Meydanı’nda yapılan bu etkinlikte, kurslara katılan öğrenciler Kur’an-ı Kerim okudu. Konya Müftüsü Ali Öge, törende yaptığı konuşmada, 120 bini aşan öğrenciyle yaz kurslarının tamamlandığını ifade etti.

KURSUN AMACI VE VERİLEN DEĞERLER

Kurslarda sadece Kur’an-ı Kerim eğitimine odaklanılmadığını vurgulayan Öge, “Merhamet, adalet, dürüstlük, kardeşlik, paylaşma, dua, ibadet, vatan ve millet sevgisi, insanımıza hizmet etme şuuru hepsini vermeye çalıştık. Dininin, dilinin, ırzının, aklının, evinin, vicdanının, özünün şuurunda taşıyıcı olan bir gençlik yetiştirmeye çalıştık” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de yaz boyunca öğrencilerin hem Kur’an-ı Kerim okuma becerisi geliştirdiğini, hem de dinin güzel ahlak ilkelerini öğrenme fırsatı bulduğunu belirtti. Kapanış programına, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Törende öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler de sunuldu.