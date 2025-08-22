Konya’da Yeni Bitki Türü Keşfi

YENİ BİTKİ TÜRÜ KESFİ

Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tugay ve ekibi, Konya’daki Toros Dağları’nda keşfedilen yeni bir bitki türünü bilim dünyasına kazandırdı. Tugay, AA muhabirine verdiği bilgide, Toros Dağları’nda gerçekleştirdikleri keşif gezisinde, yaklaşık 1800 metre yükseklikte daha önce bilinmeyen bir bitkiye rastladıklarını belirtti. Mikroskop altında yapılan detaylı inceleme sonrasında bitkinin yeni bir tür olduğuna karar verdiklerini açıkladı. Tugay, “Daha önce Türkiye’de bulunan tüm kır sümbülleri türlerini çalıştığımız için bu tür bize farklı göründü. Daha yakından inceledik, fotoğraflarını aldık, örneklerini alarak yaygın herbaryum tekniklerine göre kuruttuk ve laboratuvara getirip mikroskop altında detaylarını inceledik. İnceledikten sonra da diğer türlerden ayrıldığını gördük.” şeklinde konuştu.

İSİM VERİLMESİ VE LİTERATÜRE KAZANDIRILMASI

Dünya literatürünü tarayarak bu bitkinin yeni bir tür olduğundan emin olduklarını vurgulayan Tugay, yeni türe isim vermek gerektiğini belirtti. Konya sınırları içerisinde bulunan bitkinin adını bilim dünyasına kazandırmak amacıyla Latince ‘konyaensis’ şeklinde isimlendirdiklerini ifade ederek, “Dolayısıyla bilim literatürüne ‘Bellevalia konyaensis’ olarak giren bitkinin Türkçe adını da ‘Konya Sümbülü’ olarak verdik ve bilim dünyasına kazandırmış olduk.” dedi.

OTURUMSAL VE EKONOMİK POTANSİYELİ

Bitkilerin literatüre tanımlandıktan sonra tıbbi ve ekonomik potansiyelinin araştırılmasının önemine de dikkat çeken Tugay, bu bağlamda şu bilgileri verdi: “Bitki ülke ekonomisine nasıl kazandırılabilir, ilaç potansiyeli var mıdır? Bu çalışmalar yapılarak ortaya çıkarılması çok daha değerli. Hedefimiz bu bitkinin eczacılık etken maddelerini çalışarak, disiplinler arası çalışarak bir ilaç sürecine gidip gitmeyeceğini araştırmak. Diğer bir hedefimiz yine ekonomik olarak da değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini araştırmak olacaktır.” Farklı ülkelerde yapılan çalışmalara göre, bu bitkinin türlerinin antioksidan ve antienflamatuar özellikler gösterdiği ve geleneksel tıpta romatizmal hastalıklarda kullanıldığına dair bilgiler edindiklerini de sözlerine ekledi.

KORUMA ALTINA ALINMASININ ÖNEMİ

Bitkinin zamanla değer kazanma potansiyeli olduğunu belirten Tugay, “Yeni keşfedilen bir bitki olduğu için lokal endemik yani tek bir adreste var. Uluslararası Doğa Koruma Birliği’ne (IUCN) göre de bu bitki türleri nesli tükenme riski olarak ‘çok tehlikede’ kategorisinde yer alıyor. Dolayısıyla bu bitkinin koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılması çok önemli.” ifadesini kullandı.