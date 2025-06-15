Konya’da Yürüyüş Düzenlendi, Protesto!

KÜRESEL VİCDAN YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Konya’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı bir protesto etkinliği olarak “Küresel vicdan yürüyüşü” gerçekleştirildi. Bu yürüyüş, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edildi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Kılıçarslan Meydanı’nda bir araya gelerek toplandı.

EYLEM SLOGANLARIYLA MEYDANDAN YÜRÜDÜLER

Meydanda toplanan grup, tekbir getirerek “Cenk, Cihat, Şahadet”, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Aksa sana canım feda” ve “Boykota devam direnişe selam” gibi sloganlar attı. Yürüyüş, Alaaddin Bulvarı’ndan başlayarak Mevlana Meydanı’na kadar sürdü. Buraya ulaştıklarında Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan bir konuşma yaptı.

Ceylan, her meydandan Müslümanım diyen ülke liderlerine seslenerek, “Bugün değilse ne zaman vuracaksınız, ne zaman harekete geçeceksiniz” dedi. Ayrıca, “Mart ayında bozulan antlaşmadan itibaren uluslararası insani yardım organizasyonlarının Gazze’ye girişine müsaade edilmiyor. Güya İsrail ile Hamas arasında ateşkesi temin etmek iddiasında olan ABD, maalesef İsrail’in kuyruğundan bir adım geri ayrılmıyor” şeklinde ifade etti. Ceylan, ihanet eden Mahmut Abbas ve onunla iş birliği yapan grupların Gazze’ye yönelik mal girişlerini engelleyerek, bölgeye ihanet ettiğini belirtti.