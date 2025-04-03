Konya’daki Alkol Satışı Tartışmasında Tutuklama

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Konya’da, araçtan alkol satışı yapan kişilerle alkol almak isteyenlerin arasında fiyat tartışması nedeniyle yaşanan olayda bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, 2 Nisan Çarşamba günü saat 02.00 civarında Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde gerçekleşti.

TARTIŞMA VE KAVGA ANLARI

Gece saatlerinde, cadde üzerinde usulsüz alkol satışı yapan kişilerle alkol almak isteyen Tahir Gülcü ve arkadaşları Ali Ç. ile R.A. arasında alkollü içeceğin fiyatı hakkında bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek sonuçlandı. Kavga sırasında bıçakla yaralanan Tahir Gülcü, hastaneye kaldırıldı fakat burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN MÜDAHALESİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şahısları tespit ederek alkol satışı yapanlardan A.E.Ö. (17), M.Y. (17), A.T.Ş. (17), A.Ç. (31), M.S.Y. (25) ve M.S.V. (20)’yi kısa süre içerisinde yakaladı. Soruşturmalar sonucunda, bu kişilerin emniyetteki ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Suçlamaların ağır basması nedeniyle 6 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.