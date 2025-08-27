Konya’daki CİNAYETİN Nedeni Öğrenildi! Baba ve Oğul Öldürüldü

OLAYIN DETAYLARI

Merkez Karatay ilçesinin Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak’ında yaşanan üzücü olayda, 33 yaşındaki Mehmet Koçyiğit ve 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit, evlerinin bahçesine otomobile bindikleri sırada bir saldırıya maruz kaldı. Saldırının arka planı ise araştırmalar sonucunda aydınlatıldı.

SİLAHLI SALDIRININ ARKA PLANI

Polis tarafından yürütülen çalışmalar, 2021 yılında Mehmet Koçyiğit’in amcası ve kayınpederi olan Hüseyin Koçyiğit ile kendileri gibi hurdacılık yapan Hıdır A. arasında, hurda alım-satım konusundaki anlaşmazlıklardan dolayı bir husumetin meydana geldiğini ortaya koydu. Bu husumet, bıçaklı kavgaya ve sonrasında daha da kötüleşen olaylara yol açtı. Hıdır A.’nın bir akrabası bıçaklandığı ve daha sonra bıçaklanan kişinin Mehmet Koçyiğit’in bir akrabasını otomobille yaraladığı belirlendi. Olayın ardından tarafların karşılıklı olarak şikayetçi olması, hastanede bir silahlı çatışmaya dönüşmesine neden oldu ve bu sırada Mehmet Koçyiğit, Hıdır A.’nın yakınlarından birini yaraladı.

HAKİMİYETİ KAYBEDEN BİRİ

Konya Numune Hastanesi’ne sağlık kontrolü için getirilen Hıdır A., sorulan bir soruya “Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım” şeklinde yanıt verdi. Saldırı sonrası, baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit de hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

ZANLININ YAKALANMASI

Polis çalışmalarının ardından, olayın şüphelisinin 60 yaşındaki Hıdır A. olduğu belirlendi. Zanlı, kısa bir süre içinde bir mısır tarlasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.