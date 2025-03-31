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Konya’daki Feci Kazada Ölenler Belirlendi

KAZA SONRASI HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Konya’nın Derebucak ilçesinde meydana gelen bir uçurum kazasında hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri açıklandı. Kaza, Beyşehir-Antalya Karayolu’nun 48. kilometresinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Antalya yönünde ilerleyen Akın Y. yönetimindeki 06 R 5639 plakalı otomobil, Derebucak ilçesi civarında sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma düştü.

KAZA SONRASI YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Olay yerindeki kaza ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kazada hayatını kaybedenler Hatice Ünsal (46) ve Mert Ünsal (20) olarak belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Akın Y. (30), Erdoğan Ü. (54) ve Fatmanur Y. (25) ise ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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