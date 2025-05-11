Konya’daki Kadın Polisler, Huzur Sağlıyor

KADIN POLİSLER ANNELER GÜNÜ’NDE GÖREVLERİNE DEVAM EDİYOR

Konya’da hem annelik hem de mesleklerini bir arada yürüten kadın polisler, özel günlerinde bile vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Polis anneler, en değerli hediyelerinin görevlerini başarılı bir şekilde tamamlamak olduğuna dikkat çekiyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polislerin mesai saatleri sona erdikten sonra evde annelik sorumlulukları başlıyor. Trafikten asayişe ve özel harekata kadar pek çok birimde gece gündüz çalışan kadın polisler, Anneler Günü’nde de görevlerine aralıksız devam ediyor.

KONYA’NIN HUZURU EN BÜYÜK HEDİYEM

Anneler Günü hediyesinin mesleğinden geldiğini ifade eden Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan 2 çocuk annesi Eda Taşkolu, “2 çocuğum var; bir kız, bir de oğlum. Çok güzel bir duygu anne olmak. Evde çocuklarımla nasıl ilgileniyorsam, işe geldiğimde de aynı ilgi ve özeni işime gösteriyorum. Çocuklarım ‘Anne neredesin, ne zaman geleceksin?’ diye soruyor ancak benim çocuklarım çok sabırlı. Bugün Anneler Günü ama benim en güzel hediyem Konya’nın huzur ve güvenliğini sağlamak. Çocuklarım Anneler Günümü kutlamak için bekliyorlar ama ben yanlarına gidemiyorum. Onlar buraya gelebilir, onları bekliyorum” dedi.

25 yıldır çocuklarından ayrı Anneler Günü’nü kutladığını belirten Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Öznur Bedir, “25 yıldır bu mesleğin içindeyim ve 25 yıldır çocuklarımdan ayrı Anneler Günü’nü kutluyorum. Vatanın, milletin, toplumun düzenini sağlamak için var olduğumuz için bu meslekten gurur duyuyorum. Çocuklarımız geç de olsa Anneler Günümüzü kutluyor. Huzurun ve toplumun güvenliği için her zaman görevimizin başındayız. Bizim için en büyük Anneler Günü hediyelerinden biri de Konya’nın huzurunun sağlanması” şeklinde konuştu.

GÖREV VE ANNEKİLİĞİ EŞİT ÖNEMDE TUTUYORUM

Anne olarak görev yapmanın getirdiği gururu vurgulayan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Gözde Kaplan, “Anne olarak mesai yapmak hem zor hem de dünyanın en güzel duygusu. Çünkü yaptığın işi, anne olduktan sonra daha iyi yapmaya çalışıyorsun. En büyük hedefim, evden çıktığımda çocuğuma gurur verici bir anne olarak görev yapıp devletime hizmet etmek. Bu şekilde evden çıkıyorum ve gönül rahatlığı ile eve gitmek için elimden gelen çabayı gösteriyorum” ifadelerini kullandı.

İLK ANNELER GÜNÜ’NDEN GURUR DUYUYORUM

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Gülsüm Atu, “İlk Anneler Günü benim için çok özel bir gün. Çocuğumdan ayrı vakit geçirmek zor olsa da vatana hayırlı bir evlat yetiştirmek için bunlar yapılması gereken bir durum. Bu görevi üstlenmekten gurur duyuyorum. Ayrıca beni yetiştiren anneye de teşekkür ediyorum. Bugün görev yapmak, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak benim için yeterli bir sebep” diye belirtti.