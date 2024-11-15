“Konya’daki Obruk Tehlikesi Artıyor”

OBRUKLARLA DOLU TARLADA ZOR ŞARTLAR

Konya’nın Reşadiye Mahallesi’nde çiftçilik yapan 44 yaşındaki Lütfi Gülbahar, 100 dekarlık arazisinde, yıllar içinde derinlikleri 10 metreden fazla ve çapları 50 metreyi bulan 8 obruk oluştuğunu ifade ediyor. Gülbahar, yer altı kuyusundan sulu tarım yaptığı tarlada hububat ekimi gerçekleştirdiğini aktarıyor.

GECE ÇALIŞMAK TEHLİKELİ

Obruklarla dolu bir tarlada çalışmanın riskli olduğunu vurgulayan Gülbahar, “Obruklarla yaşam zor, endişeleniyoruz ve korkuyoruz. Her an bir şey olacakmış gibi tedirginiz ama ‘buna da alıştık’ diyebilirim.” diyor. Tarlada 8 obruk bulunduğunu belirten Gülbahar, “Bunların çevresini sürüyorsun, ekiyorsun, zor oluyor. Gece çalışamazsın, tehlikeli. İçine düşsen yardım edecek kimseyi bulamazsın. O nedenle gündüzleri çalışıyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

OBRUK TEHDİDİ DEVAM EDİYOR

Gülbahar, tarlayı hazırladıklarını ve ekim işlemlerine devam ettiklerini belirterek, “Bundan sonra yağmur olmazsa sulama yapacağız. Yağışları bekliyoruz. 2002’de bu tarlada obruk yoktu. 2012’den bu yana oluşmaya başladı. Hemen hemen yılda bir obruk oluyor. Derinlikleri de 10 metreden fazla, çapları ise daha büyük. Obruk tehdidi de devam ediyor. Sadece bu tarlada değil çevrede ve komşuların arazilerinde de obruk oluyor.” açıklamasında bulunuyor.

OBRUKLARIN ÇEVRESİNDE TEDİRGİN ÇALIŞMA

Tarlada ekim yapan operatörlerden Ali Karakaya, 20 yıldır bu alanda çalıştığını belirterek, “Bu bölgede 250’ye yakın obruk var. Tedirgin şekilde çalışıyoruz. Hububat ekimi yapıyorum. Her taraf köstebek yuvası gibi obruk oldu. Zor, tedirgin şekilde ekim yapıyorum.” diyor. Karakaya, “Gece çalışılmaz, her taraf çukur. Yanından geçerken korkutuyor. Başka bir yerde olacak olması daha da korkutuyor. Biçerdöver operatörü de aynı endişeyi taşıyor. Yorucu oluyor, obrukların etrafında ‘ralli’ yapıyoruz.” sözleriyle bölgedeki sıkıntıları dile getiriyor.