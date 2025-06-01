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Konya’daki Tiyatro Festivali Sonlandı

FESTİVAL TAMAMLANDI

Konya’da düzenlenen “17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali” başarıyla sona erdi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğin final gününde, Gürcistan Hareket Tiyatrosu, “Hamlet” isimli eserini, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde sahneledi. William Shakespeare tarafından kaleme alınan bu oyun, Sandro Nikoladze’nin söz ve müziğini üstlendiği, Kakha Bakuradze’nin yönetiminde seyirci karşısına çıktı ve büyük bir ilgi gördü.

KATILIMCI ÜLKELER

Bu yılki festivalde, Hollanda, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan ve Gürcistan’a ait toplam 5 yabancı grup ile birlikte, 13 yerli tiyatro topluluğu da yer aldı. Festival süresince toplamda 20 seçkin eser, 32 temsil ile sanatseverlerle bir araya getirildi.

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