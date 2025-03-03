Konya Elektrik Kesinti Detayları Açıklandı

KONYA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Konya’da elektrik kesintileri ile ilgili çalışmalar sürüyor. Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, 4 Mart günü kentteki bazı ilçelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin detayları, hangi ilçelerde ve hangi mahallelerde olacağına dair bilgileri içeriyor.

KESİNTİLERİN OLACAĞI İLÇE VE MAHALLELER

Konya’da elektrik kesintisi yaşanacak yerler arasında farklı mahalleler ve ilçeler bulunuyor. Kullanıcılar, “KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ” başlığı altında MEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini inceleyerek, kendi ikamet ettikleri ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgedeki elektrik kesintileri hakkında bilgi edinebilirler.