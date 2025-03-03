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Konya Elektrik Kesintisi Detayları Açıklandı

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KONYA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Konya’daki elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 4 Mart tarihinde Konya’nın farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerle ilgili bilgilere ve detaylara ulaşmak için haberimizi takip edebilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİNİN OLDUĞU İLÇE VE MAHALLELER

Konya’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve ne zaman geri geleceği ile ilgili merak edilen detaylar burada! MEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin paylaşıldığı “Konya Elektrik Kesintisi” sayfasına tıklayarak, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

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