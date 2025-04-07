Konya Emniyeti’nden Uyuşturucuya Ağır Darbe

KONYA EMNİYETİ OPERASYONLARIYLA BÜYÜK MÜCADELE YÜRÜTTÜ

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 20 Mart 2025’ten 4 Nisan 2025’e kadar gerçekleştirilen operasyonlarda kayda değer miktarda uyuşturucu madde ele geçiriyor. Narkotik ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalarda; 244 bin 419 adet uyuşturucu hap, 664,23 gram metamfetamin, 642,04 gram sentetik kannabinoid, 96,5 gram kokain, 59,39 gram esrar, peçeteye emdirilmiş 45 adet sentetik kannabinoid, 30 gram eroin, 8,4 gram skunk ve 4,47 gram ADB-Butinica ile birlikte uyuşturucu ticaretinde kullanılan 8 adet hassas terazi ve 3 adet ruhsatsız tabanca da ele geçiriliyor.

TUTUKLAMALAR VE ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Yapılan operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçundan düzenlenen toplam 57 operasyonda 115 şüpheliye adli işlem uygulanıyor. İşlemleri tamamlanan 79 kişi serbest bırakılırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalıyor. 26 kişi tutuklanarak cezaevine gönderiliyor ve 4 kişinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca uyuşturucu madde suçlarından aranan 23 kişi yakalanıyor, bunlardan 16’sı tutuklanıyor. Bu durumla birlikte operasyonlar kapsamında toplam 42 kişi tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.

Narkotik Şube Müdürlüğü, önleme ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde düzenlediği 9 etkinlikte toplam 745 kişiye uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim veriyor. Konya Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtiyor ve vatandaşların şüpheli durumları ihbar etmeleri için çağrıda bulunuyor.