KONYA GALATASARAYLILAR DERNEĞİ Genel Kurulu Yapıldı

GENEL KURULUN GERÇEKLEŞMESİ

Konya Galatasaraylılar Derneği’nin olağan genel kurulu başarıyla yapıldı. Tek bir listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Zeki Cihat Poçan, üyelerin oy birliğiyle tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Dernek üyeleri, son üç sezonda üst üste kazanılan Süper Lig şampiyonluklarını ve özellikle son olarak kutlanan 5. yıldızı büyük bir coşkuyla anarak, Galatasaray’ın 26. şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi’nde başarı yolculuğuna tam destek vereceklerini ifade etti.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE ÖNEM

Başkan Zeki Cihat Poçan, Konya Galatasaraylılar Derneği’nin yeni dönemde sosyal sorumluluk projelerine daha fazla ağırlık vereceğini belirtti. Taraftar dayanışmasının güçlendirilmesi, genç nesillere kulüp değerlerinin aktarılması ve şehirde Galatasaray ruhunun daha güçlü bir şekilde hissedilmesi konularında faaliyetlerde bulunacaklarını dile getirdi.

YENİ YÖNETİM KADROSU

Konya Galatasaraylılar Derneği’nin yeni yönetiminde şu isimler yer alıyor: “Zeki Cihat Poçan, Emre Torun, Şakir Dinçer, Fatih Baykara, Ahmet Kavun, Mehmet Büyükkeleş, Celaleddin Nail Tufan, Buğra Gülüm, Ahmet Özsamur, Ümit Ucun, Ali Bağcı, Cumhur Ünalmış, Özkan Buyrucu, Mehmet Sözen, Yücel Kocaman, Hüseyin Gök, Mustafa Zeybek, Osman Horasanlı, Semih Uyan, Mustafa Kara.”