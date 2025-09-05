Konya Gastrofest, Lezzetin Hikayesini Anlatıyor

AÇILIŞTA YAPILAN KONUŞMALAR VE FESTİVALİN ÖNEMİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışta yaptığı konuşmada 2019 yılında başlattıkları gastronomi serüveninin her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini ifade etti ve “Gastrofest, aslında bir lezzet festivalinin çok daha ötesinde, medeniyetimizi mutfak kültürü üzerinden anlatan hikâyedir” dedi. Ayrıca, festivalin 100 esnafın katılımıyla gerçekleştiğini, 60 söyleşi, 40 atölye çalışması, 4 büyük konser ve 180’e yakın ünlü şefin ustalık gösterisi ile gastronomi dünyasına yön vereceğini belirtti. Altay, etkinliklerin 7 Eylül’e kadar süreceğini duyurarak herkesi davet etti.

Konya Valisi İbrahim Akın, Altay’a teşekkür ederek, “Bu kıymetli etkinliğin şehrimize, kültürümüze ve gastronomi dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu. Başkan Altay, festivalin Konya’nın gastro-kültürel mirasının taşıyıcısı olduğunu vurguladı ve coğrafi işaretli ürün sayısının 85’e yükseldiğini açıkladı. “Bu festival, Konya’mızın gastronomi yolculuğunun en önemli durağı oldu. Bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz Gastrofest ile bu çizgiyi daha da yukarı taşıyoruz” dedi.

FESTİVALİN ETKİNLİKLERİ VE KATILIMCI ESNAFLAR

Başkan Altay, gastronomi festivalinin başlıca etkinliklerini ve çeşitliliğini aktararak, “100 esnafımızın stant açarak katkı verdiği festivalimiz; çocuklar için özel etkinliklerden yarışmalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, geleneklerin yaşatıldığı bölümlere de vurgu yaparak, Toyga Çorbasına Tuz Atma Geleneği gibi özel etkinliklerin festivalde yer alacağını belirtti.

KONYA’NIN GASTRONOMİ VE FUTBOL HEYECANI

Altay, festivalin son günü, A Milli Futbol Takımı’nın Konya’da İspanya ile karşılaşacağını hatırlatarak, “Bu milli heyecana ev sahipliği yapacağız. Tüm misafirlerimizi Gastrofest’e davet ediyorum. Gelin, hem gastronominin hem de futbolun heyecanını birlikte yaşayalım” şeklinde konuştu.

KONYA’NIN ÖZELLİKLERİ VE GASTRONOMİ YOLCULUĞU

Farklı şehirlerde de gastronomi festivalleri düzenlendiğini ancak Konya’nın kendine özgü yapıları ile öne çıktığını ifade eden Başkan Altay, “Bu yıl ilave olarak yan tarafa yapmış olduğumuz otopark, hem milli maçımıza hem de gastronomi festivalimize gelenler için önemli bir farkındalık oluşturdu” dedi. Ayrıca, Konya’nın gastronomi yolculuğunun 10 bin yıl öncesine dayandığını ve bu festivalin bu mirası yaşatmak adına yapıldığını belirtti.

DÜNYA MUTFAĞINA KATKI VE ÜNLÜ ŞEFLERİN ROLÜ

Başkan Altay, gastronomi alanında Türkiye’nin ünlü şeflerine destekleri nedeniyle teşekkür etti ve “Onları aramızda görmekten mutluluk duyuyorum” diyerek katkıları için takdirlerini sundu.

KÜLTÜREL PAYLAŞIM VE İHTİYAÇLAR

Vali İbrahim Akın, festivalin kültürel paylaşımın, sürdürülebilirliğin ve gelecek kuşaklara ilham olmanın canlı bir göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca, etkinlikler sırasında Konya’daki üniversitelerin gastronomi bölümlerinden mezun olan öğrencilerin temsili ile kuşak giydirme töreni yapıldı ve vefa ödülleri takdim edildi.

ETKİNLİKLERİN DETAYLARI VE ZİYARETÇİ DAVETİ

Gastronomi festivalinde 60 söyleşi, 40 atölye çalışması, 4 büyük konser ve 180’e yakın ünlü şef yer alacak. Etkinlikler, 7 Eylül Pazar gününe kadar Kalehan Ecdad Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.