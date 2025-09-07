Konya GastroFest Yoğun Ziyaretçi İle Tamamlandı

KONYA GASTROFEST YİNE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Konya Büyükşehir Belediyesince şehrin zengin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Konya GastroFest, dördüncü gününde yoğun bir ziyaretçi katılımıyla sona erdi. 4 Eylül’de Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünya çapında tanınan şefler ve çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla açılışı yapılan festival, çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşilerle bugün tamamlandı. Kalehan Ecdat Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte 100 esnaf stant açtı ve yaklaşık 180 ünlü şef de yeteneklerini sergiledi. Festivale olan ilginin bu yıl da yüksek olduğu gözlemlendi.

BAŞKAN ALTAY’DAN AÇIKLAMALAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “3. Konya Gastronomi Festivalimizi büyük bir coşkuyla tamamladık, elhamdülillah. 10 bin yıllık mutfak mirasımızı hemşehrilerimizle ve misafirlerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konya’nın bereketli sofrasını tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmakta kararlıyız. İnşallah gelecek yıl, çok daha büyük bir katılımla, daha güçlü bir içerikle bu güzel buluşmayı tekrar gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”