Haberler

Konya GastroFest Yoğun Ziyaretçi İle Tamamlandı

KONYA GASTROFEST YİNE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Konya Büyükşehir Belediyesince şehrin zengin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Konya GastroFest, dördüncü gününde yoğun bir ziyaretçi katılımıyla sona erdi. 4 Eylül’de Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünya çapında tanınan şefler ve çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla açılışı yapılan festival, çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşilerle bugün tamamlandı. Kalehan Ecdat Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte 100 esnaf stant açtı ve yaklaşık 180 ünlü şef de yeteneklerini sergiledi. Festivale olan ilginin bu yıl da yüksek olduğu gözlemlendi.

BAŞKAN ALTAY’DAN AÇIKLAMALAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “3. Konya Gastronomi Festivalimizi büyük bir coşkuyla tamamladık, elhamdülillah. 10 bin yıllık mutfak mirasımızı hemşehrilerimizle ve misafirlerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konya’nın bereketli sofrasını tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmakta kararlıyız. İnşallah gelecek yıl, çok daha büyük bir katılımla, daha güçlü bir içerikle bu güzel buluşmayı tekrar gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Haberler

Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.