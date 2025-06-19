Konya Havalimanı’nda 77 Bin Yolcu

KONYA HAVALİMANI YOLCU TRAFİĞİ MAYIS AYINDA ARTTI

Mayıs ayında Konya Havalimanı’nda toplam 77 bin 394 yolcuya hizmet verildiği belirtildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Konya Havalimanı’nın hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; iç hat yolcu trafiği 66 bin 620, dış hat yolcu trafiği ise 10 bin 774 olarak kaydedildi. Böylelikle mayıs ayında toplam 77 bin 394 yolcu Konya Havalimanı’nı tercih etti.

İÇ HATLARDA YÜKSEK UÇUŞ TRAFİĞİ

Mayıs ayında Konya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 493, dış hatlarda ise 108 olmak üzere toplamda 601’e ulaştı. Ayrıca aynı dönemde yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği toplamda 733 bin ton olarak gerçekleşti.

5 AYLIK DÖNEMDE YOLCU VE YÜK TRAFİĞİ

Ocak-Mayıs döneminde Konya Havalimanı’ndaki yolcu trafiği 329 bin 17, uçak trafiği 2 bin 457, yük trafiği ise 4 bin 168 ton oldu. Mayıs ayındaki artış, hava trafiği ve yolcu sayısının yıl boyunca devam ettiği bir ortamda dikkat çekiyor.