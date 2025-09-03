Konya Karapınar’da Motosiklet Kazası!

KAZA HAKKINDA HIZLI BİR DEĞERLENDİRME

Konya’nın Karapınar bölgesinde gerçekleşen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi yaralanmış durumda. Kaza, Eşeli Yaylası çevresinde meydana geldi. Alınan verilere göre, M.S. kontrolündeki 42 JC 772 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Motosikletin savrulması neticesinde arka kısımda yolcu olarak bulunan A.S. dengesini kaybederek yere düştü ve yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi hızlı bir şekilde yaparak yaralıyı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Yaralının durumu hakkında yapılan açıklamaya göre, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla alakalı olarak tahkikat süreci başlatıldı.