Konya Karatay Engelliler Spor Kulübü Ziyareti

ZİYARETİN AMACI

Konya Karatay Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı, Bilecik’e çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere geldi. Kulüp oyuncuları, Bilecik Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Çiler Kocaman ile birlikte Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu’nu ziyaret etti. Bu buluşma, takımın çalışmalarını desteklemek amacıyla gerçekleşti.

Ziyaret sırasında İl Müdürü Türkoğlu, oyuncularla bir süre sohbet etti ve onların başarılarına yönelik destek verdi. Türkoğlu, “Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz. Bizler de engelli sporculara ve görme engellilere her zaman destek vererek yanlarında oluyoruz” ifadelerini kullanarak, engelli bireylerin spor faaliyetlerine olan desteğini vurguladı. Bu tür ziyaretler, engelli sporcuların motivasyonunu artırma ve toplumda farkındalık yaratma açısından önemli bir yer tutuyor.