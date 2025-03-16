Konya Kulu’da Çocuklara İftar Yemeği Düzenlendi

YARDIMSEVERLERİN ORGANİZASYONU

Konya’nın Kulu ilçesinde düzenlenen organizasyonda yardımseverlerin katkılarıyla 8-14 yaş arasında oruç tutan 340 çocuğa iftar yemeği verildi. Sinan Ekici’nin liderliğinde, dört minareli Yeşil Camii’nin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen bu etkinlik, çocukları bir araya getirdi.

Programda orucun dinimizdeki yeri, iftar vaktini beklemenin getirdiği mutluluk ve oruç tutmanın sağlık üzerindeki faydaları konuşuldu. Çocuklar, bu anlamlı etkinlikte birlikte iftar yapmanın sevincini yaşadı. Cami imam hatibi tarafından yapılan dualara da bir ağızdan “amin” denildi, ardından oruç vakti geldiğinde çocuklar oruçlarını açtı.