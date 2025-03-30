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Konya Kulu’da Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı

KAZA MEVKİİ VE SEBEPLERİ

Konya’nın Kulu ilçesinde bir otomobilin takla atması neticesinde 2 kişi yaralandı. Kaza, Ankara-Konya karayolu üzerindeki Yeşiltepe Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. (62) yönetimindeki 06 CUA 117 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı ve ardından şarampole takla atarak devrildi.

YARALILARA MÜDAHALE

Kaza sonucunda sürücü Y.Y. ve otomobildeki yolcu L.Y. (57) yaralandı. Kaza ihbarının yapılmasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili tahkikat çalışmaları sürüyor.

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