Konya Kulu’da Peş Peşe Depremler Korkuttu

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, merkez üssü Konya’nın Kulu ilçesinde bir deprem kaydedildi. Deprem, 14:44’te 4,2 büyüklüğünde gerçekleşti. Meydana gelen depremin yerin 11,42 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

PANİK VE İKİNCİ DEPREM

4,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından 3,6 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 2,9 kilometre olarak ölçüldü. Peş peşe yaşanan depremler sonrası, ilçede yaşayan yurttaşların kısa süreli bir panik yaşadığı belirtildi. Ancak depremin can ve mal kaybına neden olmadığı açıklandı.

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME

Depremin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Konya’daki depremler ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu” diye yazdı. Görür, “Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuzgölü’ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay, Eskişehir dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay” ifadelerini kullandı. Görür ayrıca bir fotoğraf paylaştı.