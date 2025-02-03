More
Gündem

Konya Merkezli FETÖ Operasyonu: 21 Gözaltı

konya-merkezli-feto-operasyonu-21-gozalti

FETÖ/PDY SORUŞTURMASI KAPSAMINDA YAKALAMALAR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturmada, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasına yönelik tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTILAR

Konya merkezli olarak İstanbul, Kırklareli, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Ankara ve Çankırı’da daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine götürüldü. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Fenerbahçe, Angola’lı Jilson Bango’yu Transfer Etti

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'dan Angolalı pivot Jilson Bango'yu transfer ettiğini açıkladı.
Gündem

Ege Denizi’nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.