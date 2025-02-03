Konya Merkezli FETÖ Operasyonu: 21 Gözaltı

FETÖ/PDY SORUŞTURMASI KAPSAMINDA YAKALAMALAR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturmada, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasına yönelik tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTILAR

Konya merkezli olarak İstanbul, Kırklareli, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Ankara ve Çankırı’da daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine götürüldü. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.