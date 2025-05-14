Konya Milletvekili Ekici İstifa Etti

KONYA MİLLETVEKİLİ HASAN EKİCİ ISTİFA ETTİ

Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. Ekici, sosyal medya aracılığıyla duyurduğu istifasında, “Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim.” ifadelerine yer verdi.

GELECEK PARTİSİNDEN İSTİFA DETAYLARI

Hasan Ekici, Gelecek Partisi’ndeki görevlerinden ayrıldığını belirttiği açıklamasında, partideki çalışma arkadaşlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Ekici’nin bu kararı, siyasi camiada dikkat çekti.

İstifa eden Ekici, bundan sonraki siyasi adımları hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, yaptığı açıklamada genel başkana ile partili arkadaşlarına olan minnettarlığını dile getirdi.