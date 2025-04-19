Konya Otoparkında Yangın Çıktı

OTOPARKTA YANGIN ÇIKTI

Konya’nın Meram ilçesindeki bir sitenin kapalı otoparkında meydana gelen yangın, bir otomobilden başka bir otomobile sıçradı. Olay saat 15.30’da Azerbaycan Caddesi üzerindeki otoparkta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 06 YUM 02 plakalı LPG’li araçta henüz bilinmeyen bir sebepten yangın başladı. Yangın sırasında otomobilde bir patlama meydana geldi ve alevler bitişikteki 34 AT 265 plakalı araca sıçradı.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak olay sonucunda her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak detaylı bir tahkikat başlatıldı.