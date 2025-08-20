Konya Ovası, Ayçiçek Üretiminde Lider

AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE ÖNEMİ ARTIYOR

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya’dan sonra en önemli alan haline geldi. Uzmanlar, ovada ayçiçeğinin büyük oranda sulu yerlerde yetiştiği için rekolte kaybının çok da olmayacağını tahmin ediyor. Üretilen ayçiçeklerındaki yağ oranlarının da oldukça yüksek kaliteli olduğu ifade ediliyor. Hasat süreciyle birlikte bu durumun fiyatlara olumlu bir şekilde yansıyacağı bekleniyor. Türkiye’nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Konya, hasat döneminde yaklaşık 6 milyon ton tahıl üretimi ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Çiftçilerin ayçiçeği ekimine her yıl daha fazla ilgi gösterdiği Konya Ovası, Türkiye’deki ayçiçek yağı üretiminin 200 bin tonunu karşılamaya başladı.

KURAKLIĞA RAĞMEN BÜYÜK SORUN YOK

Kurak geçen sezon şartlarına rağmen Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, ayçiçeğinin sulu tarım yöntemiyle yetiştirilmesinin büyük bir sorun yaratmadığına dikkat çekiyor. Kırkgöz, “Türkiye’de toplam yağ üretimi 1 milyon 850 bin ton civarında. Bunun yaklaşık 200 bin tonu Konya bölgesinde üretiliyor. Bu ciddi bir üretim miktarı. Konya bölgesi ayçiçek yağı üretimi ve tarımında büyük bir potansiyele sahip” diyor. Kırkgöz, “Konya bölgesinde yetiştirilen ayçiçekler ağırlıklı olarak sulu alanlarda yetiştirildiği için, hububat kadar rekolte kaybının olacağını düşünmüyoruz” şeklinde de ekliyor.

Konya bölgesinde yağlık ayçiçek üretiminin yaklaşık 600 bin dekar alanı kapsadığını belirten Kırkgöz, iklim koşullarının kurak gitmesinin bazı verim düşüklüklerine yol açabileceğini ifade ediyor. Kırkgöz, “Sulu bölgelerimizde ayçiçek üretimiyle ilgili herhangi bir problemimiz yok” dedi. Ancak kıraç alanlarda ekilen ayçiçeklerde rekolte kaybı olabileceğini belirtiyor. Kırkgöz, “İklim yağış olmadan kurak gittiği zaman, ürünlerin rekoltelerinde de düşüşler yaşanabiliyor” açıklamasında bulundu.

BİAKIM VE DESTEKLEME ÖNEMLİ

Herhangi bir kayıp yaşanması halinde Bakanlığın destek sağlaması olasılığına dikkat çeken Kırkgöz, “Bu yıl bu durumu göz önünde bulundurarak bakanlığımız muhtemelen desteklemelere girecek. Ayçiçek de bu desteklemelerden yararlanabilir” şeklinde konuştu. Ülkemizde yetiştirilen ayçiçeklerin tüketime yetecek seviyede bulunduğunu söyleyen Kırkgöz, “Hatta dönem dönem ihracat da yapıyoruz. Bazı söylentiler haksız kazanç sağlamaya yönelik olabiliyor. Şuanda ayçiçek hasatlarına az bir süre kaldı. İlk olarak Trakya’daki ayçiçekler hasat edilecek. Verim düşüklüğü yaşanabilir ama bu durumun nihai ürün olan ayçiçek yağına fazla etkisi olacağını düşünmüyorum” diye vurguladı.