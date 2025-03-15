Konya Polisi Drift Yapanları Affetmiyor

DENETİMLER SÜRECEK

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehdit eden sürücüler üzerine denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle drift yaparak hem can hem de mal güvenliğini tehlikeye atan sürücüler, polisin dikkatinden kaçmıyor. 2025 yılının başından itibaren drift yaptığı tespit edilen sürücülere toplamda 3.5 milyon TL’den fazla ceza kesildi.

CEZALAR UYGULANDI

Elde edilen bilgilere göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2025 yılı içerisinde drift yaparak kazaya davetiye çıkaran 76 sürücüye 3 milyon 525 bin 792 TL idari para cezası kesti. Bu süreçte sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca, eğer araç ruhsatı sürücünün kendi adına kayıtlıysa, bu araçlar 60 gün süresince trafikten men edildi.