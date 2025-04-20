Konya Projeleri Masaya Yatırıldı

İÇİŞLERİ BAKANI KONYA PROJELERİNİ ELE ALDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığına ait yatırımların değerlendirildiği toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, “İçişleri uhdesindeki ihtiyaç duyulan yatırımlarla ilgili neler var, bunların her birini masaya yatırdık” şeklinde konuştu. Konya’da Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Yatırım Değerlendirme Koordinasyon’ toplantısına, Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve pek çok yerel yöneticinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KONYA’NIN İHTİYAÇLARI PLANA ALINDI

Bakan Yerlikaya, “Bugün İçişleri Bakanlığı olarak Konya’mızda, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız ve onların yatırımla ilgili şubeleri, onlarla ilgili tüm bürokratlarla beraber şehrimize, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz, AK Parti il başkanımız ve ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, hep birlikte İçişleri uhdesindeki ihtiyaç duyulan yatırımlarla ilgili neler var, bunların her birini masaya yatırdık” dedi. Toplantının uzun sürdüğünü belirten Yerlikaya, “Konya, büyük bir şehir, yüzölçümü Türkiye’de en büyük olan şehir. Dolayısıyla Konya’mızın huzuru, güvenliği, esenliği için bina olarak ihtiyaç duyduğumuz, yenilemek durumunda olduğumuz, ilaveten kapasite artışı gereken ne varsa, bunların her birini tek tek planladık” ifadelerini kullandı.

EYLEM PLANI VE HIZLI UYGULAMA

Yerlikaya, “Yakın zaman içerisinde inşallah bunları hem Emniyet Genel Müdürlüğümüz hem Jandarma Genel Komutanlığımız, ayrıca Destek Hizmetleri Başkanlığımızın da hükümet konaklarıyla ilgili çalışmaları tamamlanacak. Bir eylem planı ortaya çıkacak ve bütçe imkanlarıyla ilgili de süreç bize nasıl bir imkan veriyorsa bunları süratle Konyalı hemşehrilerimizle buluşturacağız” diye belirtti. Ayrıca, tamamlanan projelerin yakın zamanda vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağına dair de müjde vererek, “Bunlarla da ilgili inşallah yakın zaman içerisinde bunların da açılış törenlerini yapacağız” dedi.