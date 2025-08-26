Haberler

Konya Sarayönü’nde Narkotik Operasyonu Yapıldı

OPERASYONLARDA YAPILAN YAKALAMALAR

Konya’nın Sarayönü ilçesinde son bir hafta içinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda toplam 1,3 gram esrar, 7,1 gram bonzai, 1,8 gram amfetamin ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yetkililer, Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdiğini açıkladı.

DENETİMLERDE YAKALANANLAR

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda toplam 594 kişi ve 388 araç sorgulandı. Ayrıca, 1 evde arama yapıldı. Operasyonlarda, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasıyla 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu süreçte, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.

CEZAİ İŞLEMLER

Farklı suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı. Denetimler sırasında trafik kurallarını ihlal eden 11 araca ise cezai işlem uygulandı. Konya’daki bu uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri, güvenli bir toplum oluşturmanın temeli olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kamil Kuru, Mezarlığa Defnedildi Bugün

Bartın'ın Ulus ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki Kamil Kuru'nun cesedi derede bulundu. Cenazesi Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen törenle defnedildi.
Haberler

Edirne M.E. Müdürü Yılmaz, hazırlıkları sürdürüyor

Edirne'de eğitim hazırlıklarını denetleyen Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.