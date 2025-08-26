Konya Sarayönü’nde Narkotik Operasyonu Yapıldı

OPERASYONLARDA YAPILAN YAKALAMALAR

Konya’nın Sarayönü ilçesinde son bir hafta içinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda toplam 1,3 gram esrar, 7,1 gram bonzai, 1,8 gram amfetamin ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yetkililer, Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdiğini açıkladı.

DENETİMLERDE YAKALANANLAR

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda toplam 594 kişi ve 388 araç sorgulandı. Ayrıca, 1 evde arama yapıldı. Operasyonlarda, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasıyla 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu süreçte, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.

CEZAİ İŞLEMLER

Farklı suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı. Denetimler sırasında trafik kurallarını ihlal eden 11 araca ise cezai işlem uygulandı. Konya’daki bu uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri, güvenli bir toplum oluşturmanın temeli olarak değerlendiriliyor.