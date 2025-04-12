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Konya Selçuk Üniversitesi’nde Soruşturma Başlatıldı

WHATSAPP GRUBUNDAN SKANDAL MESAJLAR

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan doktorlardan oluşan bir Whatsapp grubundaki mesajlar, başka bir doktor tarafından ifşa edildi. Sızdırılan mesajlarda, kadın hastalara yönelik çirkin ifadeler dikkat çekiyor. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kendisine gönderilen WhatsApp yazışmalarını sosyal medya platformlarında paylaştı. Yazışmalarda, doktorların tedavi amacıyla hastaneye gelen kadınlarla ilgili rahatsız edici yorumlar yaptığı gözlemleniyor.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMADA BULUNDU

Mesajlar arasında yer alan yorumları paylaşan doktorlar, diğer meslektaşlarını da kendi hastalarını “görmeye” davet ediyor. Bu durum sosyal medyada büyük tepki toplarken, ilgili üniversiteden de bir açıklama geldi. Konya Selçuk Üniversitesi yetkilileri, konu hakkında bir soruşturma başlatıldığını ve ilgili “personellerin” görevden uzaklaştırıldığı bilgisini aktardı. Açıklama ise şöyle: “Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır.”

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