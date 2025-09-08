Konya Ticaret Müdürlüğü, market denetimi yaptı

DENEYİM VE DENETİMLER

Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimlerini uyguladı. Ekipler, gerçekleştirdikleri kontrollerde, marketlerin reyonlarındaki ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını karşıladı. Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, denetimlerin her gün düzenli olarak yapıldığını ifade etti. Ayrıca, belli kriterlere göre kontroller olduğunu belirtti.

Mustafa Çağlayan, Konya’da yılbaşından bu yana 31 bin ürün denetimi yapıldığını açıkladı. Bunun 1900’üne aykırı işlemler uygulanmış ve bu marketlere toplamda 6 milyona yakın ceza kesildi. Okul döneminin başlaması dolayısıyla geçen hafta, kırtasiye ürünleri üzerinde yoğun bir denetim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çağlayan, “1000’e yakın ürün denetledik. Bunun içerisinde 40’a yakın ürün aykırı bulundu ve 120 bin lira ceza kesildi.” dedi.

KONUM KAZANMAK İÇİN ŞİKAYET MEKANİZMALARI

Ayrıca, tüketicilerin sorun yaşadıklarında duyarlılık göstererek kendilerine ulaşabileceğini aktaran Çağlayan, şikayetlerinizi iletmek için Alo 175’i arayabileceklerini ve e-devlet üzerinden Haksız Fiyat Artış (HFA) sistemine giriş yaparak şikayetlerde bulunabileceklerini ifade etti.