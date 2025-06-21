Konya TiriDi, Şef Özbay’ın Tanımı

KONYA TİRİDİ COĞRAFİ İŞARETİ ALDI

Konya’nın yöresel lezzetleri arasında bulunan tirit, Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru sonucunda 2022 yılında ‘Konya Tiridi’ adıyla coğrafi işaret olarak tescillendi. Yemeğin hazırlanmasında kemikli kuzu eti, tandır ekmeği, mor soğan, süzme yoğurt, sarımsak, domates, yeşil biber ve et suyu kullanılıyor. ‘Konya Tiridi’ yemeğinin kökeni Selçuklu İmparatorluğu dönemindeki saray mutfaklarına dayanıyor.

Şef Ahmet Özbay, Konya’nın zengin yemek kültürü ile gastronomide önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Coğrafi işaret tescilli olan ‘Konya Tiridi’ yemeği, etli ve patlıcanlı olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Ayrıca, şef Özbay, tiridin tatlı versiyonlarının da bulunduğunu ifade etti.

TİRİT ÇEŞİTLERİ VE TARİHİ

Özbay, “Konya’da en yaygın olan tirit çeşitlerinden biri, kavurma etinden ya da bazı bölgelerde köfte kullanılarak yapılan şeklidir. Bayat tandır ekmeği, kemik suyu ile lezzetlendirilip, soğan, domates ve yoğurt eklenmiş etle sunuluyor. Tiridin bölgemizde çok sayıda örneği var. Örneğin, bunun bir tatlı versiyonu bile mevcut. Kuru vişneleri bayat ekmeğin üzerine dökerek, yemekten önce ya da sonra, insanların damak zevkini değiştirmek amacıyla tükettiği bir tatlıdır. Tiridin tarihi, Selçuklu mutfaklarına kadar uzanıyor. Günümüzde ise Konya’nın gastronomisi daha da gelişti ve burada tirit çeşitlerinden üç tanesini sunuyoruz.” şeklinde konuştu.