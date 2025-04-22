Konya, Üretim Gücüyle Öne Çıkıyor

KONYA ÜRETİM ÜSSÜ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Konya iş dünyasıyla bir araya geldiği programda, şehrin stratejik bir üretim üssü olduğunu belirtti. Program Konya Ticaret Odası (KTO), Konya İhracatçılar Birliği Derneği (KONİB) ve Ticaret Bakanlığı’nın işbirliğiyle, KTO Konferans Salonu’nda düzenlendi. Etkinlikte, “İhracat Akademisi” projesi çerçevesinde KTO Karatay Üniversitesi ile bir Eğitim İşbirliği Protokolü de imzalandı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜYOR, KONYA ÖNCÜ ROL OYNUYOR

Kılıçkaya, konuşmasında Türkiye ekonomisinin istihdam, yatırım, üretim ve ihracat odaklı bir büyüme süreci içinde olduğunu vurguladı. Türkiye’nin 2024 yılında yüzde 3,2 oranında büyümesi beklenirken, net ihracatın bu büyümeye 1,1 puan katkı yapacağını ifade etti. Özellikle, “Konya’dan yapılan ihracat 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 3,6 milyar dolara ulaşacaktır” diyen Kılıçkaya, Konya’nın tarım ve sanayi alanındaki gücünün global pazarda öneminin giderek arttığına dikkat çekti.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ KRİTİK

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, ihracatı artırmanın önemini vurgularken, Kamu ve özel sektör iş birliğinin sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için gerekli olduğunu belirtti. “Devletimiz ile özel sektörün el birliğiyle sürdürdüğü çalışmalar, hem bugünkü kalkınmamıza hem de gelecek nesillere sağlam bir ekonomik miras bırakmamıza hizmet etmektedir” dedi. Konya’nın ihracat hikayesinin kısa zamanda büyük başarılara dönüştüğünü kaydeden Öztürk, 2001 yılında 100 milyon dolarlık olan ihracatın bugün 3,5 milyar doları geçtiğini ifade etti.

KTO, İHRACATÇILARIN YANINDAYIZ

Öztürk, hedeflerinin, “Türkiye ihracatından aldıkları payı daha da artırmak ve Konya’yı uluslararası ticaretin merkezlerinden biri haline getirmek” olduğunu ifade etti. KTO Dış Ticaret Merkezi’nin ihracatçı firmaların uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla aktif olarak çalıştığını belirten Öztürk, ayrıca dijital altyapının güçlendirildiğini ve yeni bir web portalı olan www.listofcompany.com’un 7500 firmayı ve 18500 ürünü tanıttığını açıkladı.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, ihracat ekosisteminin nitelikli insan kaynağını geliştirmekte öncü olmayı hedeflediklerini dile getirdi. “İhracat Akademisi” projesi çerçevesinde imzalanan protokolün, KTO Karatay Üniversitesi’nin Türkiye’deki üçüncü İhracat Akademisi olması bakımından önemli olduğunu belirtti. Kılıçkaya, “İhracat Akademisi eğitim programları ile ihracatçılarımıza rekabet gücü kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Program, Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılara sağlanan teşvik ve desteklerin detaylı sunumları ile devam etti. Etkinliğe Ticaret Bakanlığı bürokratları, Konya iş aleminin temsilcileri ve yerel yöneticiler katıldı.