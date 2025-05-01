Haberler

KONYA Valiliği, CHP Konvoyuna Açıklama Yaptı

Olayla İlgili Açıklama

Konya Valiliği, “CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı” yönündeki iddialara ilişkin bilgi verdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.00 sularında Cumhuriyet Halk Partisi’nin tanıtım aracı, 3 Mayıs’ta düzenlenecek olan Konya mitingi için mesajlar verirken, Çaybaşı Mahallesi’ndeki bir sanayi alanında seyir halindeyken, M.K. ve B.D.’nin “kurusıkı” tabir edilen bir silahla havaya ateş ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin Tedbirleri

Açıklamada, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların kurusıkı tabancayla kısa süre içinde yakalandığı ifade edildi. M.K. emniyetteki ifadesinde, CHP’ye karşı bir sempati duyduğunu belirtirken, ayrıca aracın 70 plakalı oluşu dolayısıyla hemşehrisi olduğu tanıtım aracını görünce sevinip havaya ateş ettiğini söyledi. Olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanının bulunduğu, bunların incelenmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.

Arama ve Gözaltı Süreci

Şüpheli şahısların iş yerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuru bulunamadığı belirtilirken, şahısların 2 Mayıs’ta Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılmak üzere gözaltına alındığı duyuruldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Atama Bekleyen Sağlık Personeli İçin Müjde

Sağlık Bakanı, KPSS sonuçlarına dayanarak 15.342 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs'ta resmi siteden gerçekleştirebilecek.
Haberler

Baba, Çocuğu Uyuyakalanı Buldu

Bartın'da bir baba, evde uyuyan 11 yaşındaki çocuğunu bulunca paniğe kapıldı. Mahalledeki alarma neden olan olay, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çözüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.