Konya Ve Diğer Şehirlerde Mevlit Yapıldı

MEVLİT KANDİLİ DOLAYISIYLA CAMİLERDE PROGRAMLAR DÜZENLENDİ

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray’da Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar gerçekleştirildi. İl Müftülüğünce, Konya’daki camilerde yapılan etkinliklerde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Vatandaşlar, özellikle Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye ve İbrahim Hakkı Konyalı camilerinde ve Mevlana Müzesi’nde kandilin manevi atmosferini hissetti.

KENTLERDE İKRAMLAR YAPILDI

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray’da da Mevlit Kandili coşkuyla kutlandı. Bu şehirlerdeki camilerin önünde cemaate ikramlarda bulunuldu. Herkes, bu özel günü paylaşarak manevi duyguları bir arada yaşadı.