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Konya Yolspor, Üzümlüspor’u 2-1 Yendi

MAÇ SONRASI GERGİNLİK YAŞANDI

Konya Amatör Küme Süper Grup’ta, bugün Mehmet Oktuk Tesisleri’nde Konya Yolspor ile Üzümlüspor karşı karşıya geldi. Şampiyonluk hedefleyen Üzümlüspor, Konya Yolspor’a karşı 2-1’lik skorla mağlup oldu.

ARBEDENİN SEBEBİ OLDU

Maçın bitiş düdüğünün ardından, sahada iki takım oyuncuları ve teknik ekipleri arasında bir gerginlik meydana geldi. Bu gerginlik sırasında yaşanan arbede sonucunda Konya Yolspor Yardımcı Antrenörü Hasan Akın ile Üzümlüsporlu bir futbolcu yaralandı. Arbede, polisin ve kulüp yöneticilerinin zamanında müdahalesiyle kısa süre içinde sona erdi.

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