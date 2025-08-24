Konyaaltı’nda Çalınan Papağan İçin Başvuru

ANTALYA’DA PAPAĞAN HIRSIZLIĞI

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi, bir olaya tanıklık etti. 28 yıldır sahip olduğu “Cabbar” isimli papağanının kaybolduğunu öne süren Metin Suna, durumu polise bildirdi. Olay, Altınkum Mahallesi’nde gittiği restoranın kapısında gerçekleşti. Suna, papağanını restoranın kapısına bıraktıktan sonra içeri girdi. Ancak garsonların kendisine haber vermesiyle, papağanının yerinde olmadığını öğrendi. Hemen çalındığı şüphesiyle şikayetçi oldu.

PAPAĞANININ BULUNMASINI İSTİYOR

Metin Suna, durumunu AA muhabirine aktarırken, “Papağanımı bıraktığım yere döndüğümde göremedim” dedi. O sırada arkadaşlarına haber verdiğini ve garsonların motosikletle çevrede kontrol yapmaya başladığını ifade etti. Suna, “Ben de bu sırada direkt polise gittim, şimdi haber bekliyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü. Polisin, papağanını bıraktığı yeri gören güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyeceğini belirttiğini de vurguladı.

PAPAĞANLA GEÇEN 28 YIL

28 yıl boyunca birlikte yaşadığı papağanıyla ilgili duygu dolu açıklamalar yapan Suna, “Bu papağanı rahmetli Turgut Özal öldüğünde satın aldım ve o günden beri beraberiz” dedi. 10 sene önce de benzer bir durum yaşadıklarını ve papağanını bulduklarını dile getiren Suna, “İnşallah şimdi de bulunur. Cabbar, evlat gibiydi, konuşuyor ‘baba, anne’ diyordu, kendini tanıtıyordu. İnşallah bulunur, çalanlardan şikayetçi olacağım” ifadeleriyle endişelerini dile getirdi.