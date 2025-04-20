Konyaaltı’nda Darbeyle Ölüm, 3 Gözaltı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir Türkmenistan uyruklu kişinin darbedilmesi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı. Liman Mahallesi 22 Sokak’taki bir apartman dairesinde kalan kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma, kavgaya dönüşünce, iddiaya göre, Alman uyruklu Arthur K. (44), Türkmenistan uyruklu İbadulla Abullayev’i (63) darbetti.

OLAY YERİNE GÖNDERİLEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başına aldığı darbe sonucu Abullayev’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Polis ekipleri, şüpheliler Arthur K., Özbekistan uyruklu İvanov V. (38) ve Ukrayna uyruklu Appaz A. (34) hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirdi.