Konyaaltı Sahili’nde Bir Adam Daldı

DENİZDE HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ

ANTALYA’nın Konyaaltı Sahili’nde, kıyafetleriyle denize giren 55-60 yaşlarında, kimliği belirsiz bir erkek hayatını kaybetti. Olay, saat 13.00 sularında gerçekleşti. Sahil alanında bir süre uyuyup sonra kendi kendine konuşmaya başlayan bu adam, kıyafetleriyle denize girdi.

OLAYI GÖRENLERİN YARDIMI

Denizde hareketsiz bir şekilde yüzüstü yatan kişiyi gören iki birey, suya girip onu kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekibin yaptığı kontrolde, 55-60 yaşlarındaki erkeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Üzerinde kimlik bulunmayan kişinin cenazesi, autopsi ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

GÖLETTEKİ TANIKLAR

Olayı gözlemleyen sahildeki Sinan Bostancı, “Ben kıyıda güneşleniyordum. Denizde siyah bir şey belirdi. İki kişi ‘Hareketsiz bir şey geçiyor’ deyince biz de balık ya da dalgıç sandık. Ancak denizdeki kişinin insan olduğunu fark eden bu iki kişi, adamı kıyıya çıkardı. Ağzından köpükler geliyordu. Yani öldüğü belliydi. Sağlık ekibi müdahalede bulundu ama kişi maalesef hayatını kaybetmişti” şeklinde ifade etti.