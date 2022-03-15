Konya’da FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik Konya’da düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Konya merkezli düzenlenen iki ayrı operasyonda (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasında kontörlü/ankesörlü hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/sorumlusu tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı ve mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Konya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerin Askeri mahrem yapılanmasına yönelik kontörlü/ankesörlü hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/sorumlusu tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 4’ü muvazzaf asker, 6’sı ihraç edilen askeri personel ve 1’i Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yine Konya merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2’si öğretmen, 1’i öğretim üyesi, 7’si sivil olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldı. Jandarma tarafından yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, operasyonlar kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak firari durumda olan 3 şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.