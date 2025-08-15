Konyada Rekorlar Kırıldı, Hız Yükseldi

KONYA VELODROMU’NDA TARİHİ REKOR

Konya Velodromu, pist bisikleti alanında tarihin en hızlı rekoruna ev sahipliği yaptı. Büyük Britanya’yı temsil eden pist sprinteri Matthew Richardson, 8.857 saniye ile pist bisikleti tarihinin en yüksek hızlarından birini kaydetti. Bu olay, Richardson’ın Konya Velodromu’nda iki gün art arda dünya rekoru kırarak tarihe geçmesini sağladı.

DÜN VE BUGÜN REKOR KIRDI

Dün gerçekleştirdiği denemesinde 8.941 saniye ile erkekler elit 200 metre sprint disiplininde dokuz saniyenin altına inen ilk bisikletçi olan Richardson, bugün yine aynı mesafede rekorunu daha da geliştirerek 8.857 saniyeye ulaşarak pist bisikletindeki hız standartlarını bir kez daha yükseltti. Bu yeni derecesi ile 200 metre mesafede ortalama 81.291 km/s hıza erişti.

Dünya rekortmenini ilk tebrik eden isim, Pist Bisikleti Dünya Şampiyonu ve Paris 2024 Olimpiyatları şampiyonu olan Britanyalı bisikletçi Emma Finucane oldu. Türkiye’nin uluslararası standartlara sahip tek velodromu olan Konya Velodromu, bu çifte rekor ile hem sporcusunu hem de kendisini unutulmaz bir başarı ile tarihe yazdırmış oldu.

MATTHEW RICHARDSON’DAN AÇIKLAMALAR

Rekorun ardından açıklamada bulunan Matthew Richardson, “Arka arkaya iki gün rekor kırmak inanılmaz bir his. Dün büyük bir hayalim gerçekleşmişti, bugün onu daha da ileriye taşımak tarifsiz bir mutluluk. Bu başarıda emeği olan tüm ekibime, Emma’ya ve Konya’daki harika organizasyona teşekkür ederim” diyerek bu tarihi anı ölümsüzleştirdi.