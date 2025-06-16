Konyalı Enişte, Kayınbiraderi Vurarak Öldürdü

Olayın Gerçekleştiği Güvenlik Açıklaması

Konya’da, kayınbiraderini tüfekle vurarak öldüren enişte ile amcası tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, saat 00.30 sularında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, enişte A.Y. (22) eşine kuma getirme meselesi hakkında kayınbiraderi Ceyhun Bakır (35) ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce A.Y., yanında getirdiği tüfekle Ceyhun Bakır’a ateş açtı.

Ceyhun Bakır’ın Hastaneye Sevk Edilmesi ve Hayatını Kaybetmesi

Ceyhun Bakır, kurşunların hedefi oldu ve hemen Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından A.Y., amcası E.Y. (41), kardeşi A.R.Y. (17) ve E.B. (16) gözaltına alındı. Emniyet işlemleri sonrasında tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y. ve E.Y. mahkemece tutuklandı, A.R.Y. ile E.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.