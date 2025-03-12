Konyalı İş İnsanları Meksika’da B2B Görüşmelerinde

KONYA TICARET ODASI ULUSLARARASI TICARETE YÖN VERİYOR

Konya Ticaret Odası (KTO), Konyalı iş insanlarını uluslararası ticaretle buluşturma hedefini sürdürüyor. Bu kapsamda, Meksika’da büyük bir organizasyon gerçekleştirildi. Mexico City ve Guadalajara’da düzenlenen Otomotiv Yan Sanayi Sektörü İkili İş Görüşmeleri (B2B) Organizasyonu, Konyalı firmaların 34 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi pazarına giriş yapmasını sağladı. Konya’dan katılan 22 firma temsilcisi, Meksika’nın önde gelen 70 ithalatçısıyla yaklaşık 190 iş görüşmesi yaptı. Bu görüşmelerin sonucunda, sektörde dikkate değer anlaşmalara imza atıldı. Bazı firmalar sipariş alırken, diğerleri numune üretimi konusunda anlaşmalar yaptı.

Organizasyon kapsamında, Meksika’nın önde gelen sektörel dernekleriyle de görüşmeler yapıldı. Ulusal Otomotiv Parçaları Sanayi Derneği (INA), Otomobil Distribütörleri Derneği (AMDA) ve Yedek Parça Distribütörleri, Toptancıları ve İthalatçıları Guadalajara Derneği (RUJAC) ile gerçekleştirilen toplantılarda, Konyalı firmaların Meksika pazarındaki varlığını artırmak için ortak projeler planlandı. Ayrıca, önümüzdeki dönemlerde Meksika’dan Konya’ya bir alım heyetinin getirilmesi konusunun gündeme alındığı bildirildi.

Organizasyonu ziyaret eden Meksika Otomotiv Distribütörleri Birliği (ARIDRA AC) Başkanı Roberto de la Rosa ve Genel Sekreteri Hugo Verni, Meksika’nın yurt dışından otomotiv yan sanayi alımlarının yıllık 34 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti. KTO heyetinde yer alan Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş, “Bu pazar, Konyalı iş insanları için büyük bir fırsat sunuyor. Organizasyonu iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz kurumların temsilcileriyle, Konya’nın Meksika pazarında daha fazla yer alması gerektiği konusunda görüş birliğindeyiz. Firmalarımızın bu potansiyeli değerlendirmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Ramazan Erkuş, programın başarısına katkı sunan yetkililere de teşekkür etti ve Konya Ticaret Odası’nın uluslararası ticarette Konya’nın etkinliğini artırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.