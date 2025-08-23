Konyalı Sanayici Emre Odabaşı, Fiat 126 Bis’i Yeniledi

KONYA’DA YAPILAN SIRA DIŞI MODİFİYE PROJESİ

Konya’da yer alan bir sanayici, yıpranmış bir durumda satın aldığı Fiat 126 Bis marka aracı, çevresindekilerin “Bu arabadan bir şey olmaz” uyarılarına rağmen baştan aşağı değiştirdi. Özellikle komedi filmi Recep İvedik’in ikonik aracı olarak bilinen Fiat 126 Bis, sanayici Emre Odabaşı tarafından kapıdan motora, iç döşemeden ses sistemine pek çok noktada yenilenerek dikkat çekici bir hale getirildi. İlk alındığı zaman oldukça eski bir durumda olan araç, Emre Odabaşı’nın modifikasyonları ile sıradışı bir projeye dönüştü. Yenilenen araç, özel tasarımı ve donanımlarıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Araç hakkında bilgi veren Emre Odabaşı, alım sırasında aracın standart bir durumda olduğunu belirtti. Alım sürecinde çevresindekilerin “Bu arabayı ne yapacaksın, seni yolda bırakır” gibi söylemlerde bulunduğunu aktaran Odabaşı, bu sözlere rağmen başarılı bir proje ortaya koyduklarını dile getirdi. Aracın maliyetinin günümüzde orta segment bir sıfır araç fiyatına eşdeğer olduğunu belirten Odabaşı, aracın tamamen hobi amaçlı olarak dükkanlarının önünde durduğunu ve fuarlara katıldıklarını kaydetti.

Araçta otomatik kapı özelliklerinin yanı sıra kapı kulpunun olmaması ile anahtarsız giriş sisteminin mevcut olduğunu söyleyen Emre Odabaşı, “Kendi motoru yeterli gelmediği için motorumuzu komple sıfırdan yaptık” dedi. Araçta sıcak tutan deri döşemelerin bulunduğunu, ayrıca özel bir ses sistemi, head up display ve Car Play sisteminin de mevcut olduğunu ifade etti.

DÜNYA GENELİNDE KAPSAMLI BİR PROJE

Fiat 126 Bis’in Polonya’da fazla talep gördüğünü ifade eden Odabaşı, “Yurt dışında, aracımın projelerini bu kadar kapsamlı bir şekilde yapan yok” diye sözlerine ekledi. Araç üzerindeki çalışmaların hala devam ettiğini ve önümüzdeki 1-1.5 ay içerisinde tamamen bitirileceğini belirtti. Bagajda düzenlemeler yapılacağı ve römorkla birlikte projeyi tamamlayacakları bilgisini aktardı.