Konyalı Soner S., Avukat Başak A.’ya Güvendi

Soner S.’nin İddiaları

Konya’da ikamet eden Soner S., eski eşiyle sürdürdüğü mal paylaşımı davaları neticesinde icra takibi başlatılınca İzmir Barosu’na bağlı avukat Başak A.’ya danıştı. Ancak Soner S., avukatın sahte belgelerle kendisini dolandırmaya çalıştığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soner S., eski eşi ile olan mal paylaşımlı davasını kaybedince, eşi tarafından başlatılan icra takibi için kendini koruma amaçlı olarak yaklaşık 10 milyon TL teminat yatırması gerekti.

Mali Çıkmaz ve İletişim

Bu yüksek tutarı karşılayamayan Soner S., mülkünün satışı ile karşı karşıya kaldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, tanıdıkları aracılığıyla İzmir Barosu’na kayıtlı avukat Başak A. ile irtibata geçti. Avukat, 250 bin TL karşılığında icra takibini durdurabileceğini ifade etti. Anlaşmaya göre Soner S., 50 bin TL’lik avukatlık ücretinin 25 bin TL’sini peşin olarak ödedi. Ancak kısa süre sonra Başak A., müvekkilinin kendi cebinden icraya 286 bin TL ödediğini söyledi.

Sahte Evrak Skandalı

Başak A.’nın bu ödemeye dair sunduğu makbuzun sahte olduğu tespit edildi. İddialara göre, Başak A., daha önce Soner S.’nin Salihli İcra Dairesine yaptığı 792 TL’lik ödemenin makbuzunu, seri ve sıra numarasını değiştirmeden değiştirerek üzerine 286 bin TL yazdı. Ayrıca, İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nden alınmış gibi gösterdiği sahte bir icranın geri bırakılması kararını da Soner S.’ye sundu. Bu sayede, sorunun çözüldüğü izlenimi vererek 286 bin TL talep etti.

Tehditler ve Sonuç

Soner S., avukatı hakkında suç duyurusunda bulunmak için harekete geçti. Bu süreçte, Başak A. Konya’ya gelerek Soner S. ile arabuluculuk yapmaya çalıştı ancak bunda başarılı olamadı. İddialar bununla sınırlı kalmadı. Savcılık dilekçesine göre, Başak A., kendisini “Derya” olarak tanıtan bir kadını sosyal medya üzerinden Soner S. ile iletişime geçirdi. Amacı, Soner S.’yi duygusal bir ilişki kurmaya yönlendirmek ve elindeki delilleri yok ettirmekti. Ancak olumsuz sonuç alınca bu sefer tehdit mesajları devreye girdi. Soner S., tüm delilleri toplayarak savcılığa sundu ve hukuki süreci başlattı.