Konyalı Yangın Paniğe Yol Açtı

YANGIN HALKA PANİK YARATTI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyük endişeye sebep oldu. Yangın, Gevrekli Mahallesi Sarıot mevkiinde başladı. Alınan bilgilere göre, ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

EĞİTİMLİ EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederken, mahalle sakinleri de traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle destek olmayı ihmal etmedi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangınla ilgili geniş çaplı bir tahkikat başlatıldığı bildirildi.