Konyaspor 10 Kişiyle Beşiktaş’ı Yendi

BEŞİKTAŞ, KONYASPOR’A KARŞI MAĞLUP OLDU

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor ile karşılaştı ve sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç, siyah-beyazlıların Galatasaray derbisi öncesinde önemli bir yara almasına sebep oldu. Konyaspor’da Melih Bostan, Gabriel Paulista’ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Ali Şansalan, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izleyerek, Melih’in sarı kartını iptal edip 27. dakikada direkt kırmızı kart gösterdi. Bu, genç golcünün professionel kariyerindeki ilk kırmızı kart oldu.

KONYASPOR, GOLÜ BULDU

Konyaspor, maçın ilk yarısının sonunda 10 kişiyle öne geçti. Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta, Tunahan’ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortaya altı pasta Uğurcan dokundu ve top ağlarla buluştu. Bu gol, yeşil-beyazlılara 1-0’lık avantaj sağladı ve ilk yarının skorunu belirledi. Beşiktaş’ta 3.5 ay aradan sonra sahaya çıkan Gabriel Paulista, ilk yarıda sakatlık geçirdi ve ikinci yarının başında oyundan alındı. Paulista’nın yerine Emirhan Topçu oyuna girdi. Siyah-beyazlıların bir diğer stoperi Felix Uduokhai de ikinci yarıda sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 55. dakikada Onur Bulut sahaya girdi.

Konyaspor, 65. dakikada 10 kişi kaldı. Alassane Ndao, orta alanın solunda Masuaku’ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ndao, ilk sarı kartını Melih Bostan’ın kırmızı kartın ardından yaptığı itiraz sonucu almıştı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Konyaspor, karşılaşmayı 1-0’lık skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla üst üste ikinci mağlubiyetini alan Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında lider Galatasaray ile karşılaşacak. Konyaspor ise bu galibiyetle puanını 31’e yükselterek, bir sonraki hafta Gaziantep FK’yı konuk edecek.