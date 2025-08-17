Konyaspor 1000. gol Alassane Ndao’dan

KONYA’DA TARİHİ GOL ATILDI

Konyaspor, Süper Lig tarihinin dönüm noktasını yaşadı. Takımın 1000. golü, Alassane Ndao’nun ayağından geldi. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanan karşılaşmada Konyaspor, Gaziantep FK’yı ağırladı.

ALASSANE NDAO TARİHE GEÇTİ

Kulüp bünyesinde ikinci sezonunu geçiren Alassane Ndao, Gaziantep FK ile yapılan maçın 18. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, Konyaspor’un Süper Lig’deki 1000. golüne imza attı. Bu gol, kulüp tarihindeki önemli anlardan birisini oluşturdu.