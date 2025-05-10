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Konyaspor, 17 Yıl Sonra Galip Geldi

KONYA’DA TARİHİ BAŞARI

Konyaspor, uzun bir aradan sonra evindeki 6. lig maçını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yeşil-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyet, Konyaspor için önemli bir dönüm noktası oldu çünkü takım, bu sonuçla matematiksel olarak küme düşmeme güvenini de elde etti.

Son olarak 2007-2008 sezonunda evinde galip gelen Konyaspor, 17 yıl aradan sonra üst üste 6 lig maçında galip gelmeyi başardı. Bu maçlarda 7 gol atan Konyaspor, kalesinde sadece 3 gol görerek toplamda 18 puan topladı. Küme hattından kurtulduktan sonra, Çaykur Rizespor karşısında kazandığı galibiyetle, küme düşmeme konusunu kesinleştirmiş oldu.

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