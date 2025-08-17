Konyaspor, 2’de 2 Galibiyet Aldı

KONYASPOR’UN BAŞARILI PERFORMANSI

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’de yeni sezona 2 galibiyetle hızlı bir başlangıç yaptı. Lig’in 2. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK’yı sahasında 3-0’lık skorla mağlup etti. Bir önceki hafta ise Eyüpspor’a karşı deplasmanda 4-1 gibi etkileyici bir sonuçla galip gelen yeşil-beyazlı ekip, bu sayede ilk iki maç sonunda 6 puana ulaşmayı başardı.

GOL ATMADA VE KALENİ KORUMADA BAŞARILI

Yeşil-beyazlılar, ligdeki iki maçta toplamda 7 gol atarken, sadece 1 gol kalarak defansif anlamda da sağlam bir performans sergiliyor. Bu önemli sonuçlarla Konyaspor, sezon hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmış oldu.