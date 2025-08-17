Haberler

Konyaspor, 2’de 2 Galibiyet Aldı

KONYASPOR’UN BAŞARILI PERFORMANSI

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’de yeni sezona 2 galibiyetle hızlı bir başlangıç yaptı. Lig’in 2. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK’yı sahasında 3-0’lık skorla mağlup etti. Bir önceki hafta ise Eyüpspor’a karşı deplasmanda 4-1 gibi etkileyici bir sonuçla galip gelen yeşil-beyazlı ekip, bu sayede ilk iki maç sonunda 6 puana ulaşmayı başardı.

GOL ATMADA VE KALENİ KORUMADA BAŞARILI

Yeşil-beyazlılar, ligdeki iki maçta toplamda 7 gol atarken, sadece 1 gol kalarak defansif anlamda da sağlam bir performans sergiliyor. Bu önemli sonuçlarla Konyaspor, sezon hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmış oldu.

Isparta’nın Yalvaç İlçesinde Yangın Sönmüş

Yalvaç'ta bir depoda başlayan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı.
TŞOF Yatırımları Hizmet Kalitesini Artırıyor

Yeni plaka basım fabrikası Sincan OSB'de kurulurken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Sivrihisar ve Didim tesislerinde yenileme çalışmalarıyla ulaşım esnafının sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

