Konyaspor 3-0 Galip Geldi, Tebrikler!

KONYASPOR GAZİANTEP FK’YE KARŞI GALİP GELDİ

Konyaspor’un Teknik Direktörü Recep Uçar, Gaziantep FK’ye karşı elde ettikleri 3-0’lık galibiyetin ardından “Çok değerli, anlamlı bir galibiyet. Bundan dolayı tekrar tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı. Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Gaziantep FK’yi mağlup etti.

MAÇ ANALİZİ VE STRATEJİLER

Maç sonrası gerçekleşen basın toplantısında Uçar, “Gaziantep FK’nin geçen seneden birçok oyuncusu devam ediyordu. Bizim gibi benzer özelliklere sahip bir takım. Kadro istikrarını koruyan bir ekip. Özellikle geçiş oyunlarında çok etkililerdi. Bunun bilincinde olarak maça başladık.” ifadelerini kullandı. İlk 15 dakika boyunca iki takımın birbirini tarttığını ifade eden Uçar, “Belki de ilk hata yapan geriye düşecekti. Onların hücumdan savunmaya geçişlerinde Adil’in araya girmesi çok önemliydi. Sonrasında Ndao’yu bulup hatalarını değerlendirerek 18. dakikada öne geçtik.” dedi.

Uçar ayrıca, “Sonraki bölümde geriye çekilmedik. Zaman zaman bizi ittiler ama pozisyonlar ürettik. İlk aklımda kalan Umut’la, Aleksic’le pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıda aynı coşkuyu, arzuyu yansıtmak istiyordum ve nitekim 50. dakikada Aleksic’in bulduğu golle 2-0 öne geçtik.” sözlerine yer verdi.

SAVUNMA VE KAZANMA ARZUSU

Devamında Uçar, “Sonraki bölümde zaman zaman zorlandık, merkezi kapatmakta zorlandık. O bölümlerde de biraz özverimiz, biraz mücadele isteğimizle beraber pozisyon hataları yapsak da bu kazanma arzumuz sayesinde kapattık.” ifadesini kullandı. Olumlu performans gösteren oyuncularına dikkat çeken Uçar, “Yeri geldi savunmacılar iyi oynadı, yeri geldi Deniz iyi oynadı. 2-0’dan sonra gol yemeden kapattık. 83. dakikada yeni transferimiz Andzouan’ın attığı golle 3-0’ı bulunca maç bizim adımıza büyük oranda lehimize döndü.” dedi. Uçar son olarak, “Oyunun genel anlamında da, son bölümde de bizim kontrolümüzde geçti. Bu çok değerli, anlamlı bir galibiyet. Bunun için tekrar tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.